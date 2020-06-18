Шмыгаль: ни мне, ни членам Кабмина не нужен иммунитет

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ни ему, ни членам правительства не нужен иммунитет, чтобы эффективно работать.

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде.

"Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать эффективно без каких-либо иммунитетов. Я не классический политик, не популист, идентифицирую себя как государственный менеджер", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что представляемая им программа деятельности Кабмина основана на курсе президента Владимира Зеленского и является "новым социальным договором с людьми".

"Мы предлагаем новый план развития страны. Утверждение нашей программы - это поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка энергетиков и фермеров, обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе, удешевление кредитов и повышение социальных стандартов, это поддержка большого числа шагов, которые мы будем делать, чтобы получить совместный результат. Мы пришли исправлять чужие ошибки и делать ожидаемые обществом изменения", - добавил Шмыгаль.

Напомним, накануне профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу Кабмина.

4 июня Рада по просьбе премьера отправила на доработку в Кабмин программу его деятельности. Затем правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

Программу своей деятельности Кабинет министров утвердил еще 2 апреля. В ней около 10 страниц.