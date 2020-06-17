Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу Кабмина

Парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Программу действий Кабмина поддержали только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались, передает Интерфакс-Украина.

Комитет решил рекомендовать Верховной Раде определиться относительно документа путем голосования.

Как сообщалось, 4 июня Верховная по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля Рада отправила на доработку в Кабмин программу его деятельности. Ранее профильный комитет ее отклонил. Затем правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

Программу своей деятельности Кабинет министров утвердил еще 2 апреля. В ней около 10 страниц.