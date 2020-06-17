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Порошенко встретился с послом Японии

"Важное внимание в ходе встречи уделено состоянию обеспечения уважения основных свобод и верховенства права в Украине.".

Порошенко встретился с послом Японии

Председатель партии «Европейская Солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко встретился с послом Японии в Украине Такаши Кура, сообщает пресс-служба "ЕС".

Сообщается, что подчеркнута важность укрепления международного единства и солидарности с нашим государством для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма, а также устойчивости прогресса внутренних реформ.

"Важное внимание в ходе встречи уделено состоянию обеспечения уважения основных свобод и верховенства права в Украине. Петр Порошенко акцентировал внимание на опасной тенденции возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, что рискует негативно сказаться на доверии международных партнеров и уровне поддержки нашего государства", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили перспективы дальнейших контактов и координации действий, в том числе в контексте членства Японии в G7.

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