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Кабмин открыл границу с Россией и Беларусью

Возобновленно пешеходное сообщение с Беларусью и РФ и автомобильное - с Беларусью.

Кабмин открыл границу с Россией и Беларусью
Фото: Prograzhdanstvo.ru

Кабинет министров решил возобновить пешеходное сообщение с Беларусью и Россией, а также автомобильное сообщение с Беларусью в пунктах пропуска "Дольск" (в Волынской области) и "Вильча" (в Киевской области).

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передают "Українськi Новини".

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, решение подготовлено "с целью возобновления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер".

Правительство это решение поддержало.

Напомним, накануне Украина открыла для транспорта пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

В конце мая в Закарпатской области возобновили движение через пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

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