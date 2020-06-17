Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Холодницкому грозит отстранение от должности
Холодницкому грозит отстранение от должности
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
Умер отец Петра Порошенко
Умер отец Петра Порошенко
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
В Киеве из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро (обновлено)
В Киеве из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро (обновлено)
Зеленский подал в суд на Пояркова
Зеленский подал в суд на Пояркова
ГлавнаяПолитика

Решение по отстранению Холодницкого отложили на 1 июля

Прокурор до сих пор не знает сути претензий.

Решение по отстранению Холодницкого отложили на 1 июля
Фото: 24TV

Кадровая комиссия Офиса генерального прокурора отложила до 1 июля рассмотрение дисциплинарной жалобы на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Об этом он рассказал журналистам в среду после первого заседания комиссии, пишет "Интерфакс-Украина".

"Состоялось заседание дисциплинарной комиссии, заслушали ряд моих ходатайств, в том числе о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа ДСП [для служебного пользования], чтобы допустить общество. Комиссия приняла решение отложить на две недели рассмотрение жалобы", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что до сих пор не ознакомлен с материалами служебного расследования и дисциплинарной жалобы.

"Комиссия приняла решение обратиться к главе комиссии Офиса генпрокурора, которая устанавливает гриф секретности в органах прокуратуры, чтобы пояснили, почему был гриф секретности и можно ли его снять. Также комиссия удовлетворила мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы, копии служебного расследования, чтобы на следующее заседание я мог подготовить свою позицию", - рассказал руководитель прокуратуры.

Холодницкий отметил, что в настоящее время у него нет позиции по жалобе, потому что он не знает сути претензий.

"Отложили до 1 июля. За это время я ознакомлюсь с материалами, Генинспекция пообещала, что подготовит материалы и даст возможность с ними ознакомиться", - уточнил он.

Напомним, в конце мая генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. Он сообщила, в резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

Через некоторе время она сообщила, что служебное расследование относительно Холодницкого обнаружило нарушения в его работе.

16 июня стало известно, что кадровая комиссия ОГП открыла дисциплинарное производство против Холодницкого и рассмотрит ходатайство об его отстранении от занимаемой должности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также