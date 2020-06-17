Решение по отстранению Холодницкого отложили на 1 июля

Прокурор до сих пор не знает сути претензий.

Кадровая комиссия Офиса генерального прокурора отложила до 1 июля рассмотрение дисциплинарной жалобы на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Об этом он рассказал журналистам в среду после первого заседания комиссии, пишет "Интерфакс-Украина".

"Состоялось заседание дисциплинарной комиссии, заслушали ряд моих ходатайств, в том числе о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа ДСП [для служебного пользования], чтобы допустить общество. Комиссия приняла решение отложить на две недели рассмотрение жалобы", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что до сих пор не ознакомлен с материалами служебного расследования и дисциплинарной жалобы.

"Комиссия приняла решение обратиться к главе комиссии Офиса генпрокурора, которая устанавливает гриф секретности в органах прокуратуры, чтобы пояснили, почему был гриф секретности и можно ли его снять. Также комиссия удовлетворила мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы, копии служебного расследования, чтобы на следующее заседание я мог подготовить свою позицию", - рассказал руководитель прокуратуры.

Холодницкий отметил, что в настоящее время у него нет позиции по жалобе, потому что он не знает сути претензий.

"Отложили до 1 июля. За это время я ознакомлюсь с материалами, Генинспекция пообещала, что подготовит материалы и даст возможность с ними ознакомиться", - уточнил он.

Напомним, в конце мая генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. Он сообщила, в резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

Через некоторе время она сообщила, что служебное расследование относительно Холодницкого обнаружило нарушения в его работе.

16 июня стало известно, что кадровая комиссия ОГП открыла дисциплинарное производство против Холодницкого и рассмотрит ходатайство об его отстранении от занимаемой должности.