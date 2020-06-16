Умер отец Петра Порошенко
Умер отец Петра Порошенко
В Киеве из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро (обновлено)
В Киеве из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро (обновлено)
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Зеленский подал в суд на Пояркова
Зеленский подал в суд на Пояркова
Космический телескоп Hubble зафиксировал "галактику звездных взрывов"
Космический телескоп Hubble зафиксировал "галактику звездных взрывов"
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Холодницкому грозит отстранение от должности
Холодницкому грозит отстранение от должности
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
ГлавнаяПолитика

​Верховный Суд отменил отказ в апелляции на конфискацию $1,5 млрд окружения Януковича

Пострадавшие компании добились возможности пересмотра знаменитого решения.

​Верховный Суд отменил отказ в апелляции на конфискацию $1,5 млрд окружения Януковича
Фото: EPA/UPG

Верховный Суд 16 июня отменил постановление Апелляционного суда Донецкой области, который в 2017 году отказал в открытии апелляционного производства по конфискации 1,5 млрд долларов окружения Виктора Януковича.

Об этом говорится на сайте Верховного Суда.

Решение принято по результатам рассмотрения кассационных жалоб компаний Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd , Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited.

Верховный Суд назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Сам приговор, в рамках которого произошла спецконфискация, остается в  силе.

Напомним, в марте 2017 года по решению Краматорского райсуда Донецкой области были конфискованы около 1,5 млрд долларов. Конфискация состоялась в рамках приговора экс-директору компании "Газ Украины-2020" Сергея Курченко Сергею Кашкину.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также