​Верховный Суд отменил отказ в апелляции на конфискацию $1,5 млрд окружения Януковича

Верховный Суд 16 июня отменил постановление Апелляционного суда Донецкой области, который в 2017 году отказал в открытии апелляционного производства по конфискации 1,5 млрд долларов окружения Виктора Януковича.

Об этом говорится на сайте Верховного Суда.

Решение принято по результатам рассмотрения кассационных жалоб компаний Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd , Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited.

Верховный Суд назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Сам приговор, в рамках которого произошла спецконфискация, остается в силе.

Напомним, в марте 2017 года по решению Краматорского райсуда Донецкой области были конфискованы около 1,5 млрд долларов. Конфискация состоялась в рамках приговора экс-директору компании "Газ Украины-2020" Сергея Курченко Сергею Кашкину.