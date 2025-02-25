Верховний Суд поставив крапку в справі підрядника метро на Виноградар, який поклав 139 млн гривень на депозит

Верховний Суд поставив крапку у справі за позовом Київської міської прокуратури про стягнення понад 139 млн гривень з товариства, яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановивши, що бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках, столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.

Справа розглядалась судами неодноразово. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.

Не погоджуючись із рішеннями судів, підрядник оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Таким чином, до бюджету столиці має бути сплачено 139 млн гривень.

"Використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням отриманих на виконання умов договорів є прямим обов’язком суб’єктів господарювання", - наголосили в прокуратурі.

Метро на Виноградар