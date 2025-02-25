Верховний Суд поставив крапку в справі підрядника метро на Виноградар, який поклав 139 млн гривень на депозит

Верховний Суд поставив крапку у справі за позовом Київської міської прокуратури про стягнення понад 139 млн гривень з товариства, яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Встановивши, що бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках, столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.
Справа розглядалась судами неодноразово. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.
Не погоджуючись із рішеннями судів, підрядник оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.
Таким чином, до бюджету столиці має бути сплачено 139 млн гривень.
"Використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням отриманих на виконання умов договорів є прямим обов’язком суб’єктів господарювання", - наголосили в прокуратурі.
Метро на Виноградар
- На початку минулого рокуроку в інтерв'ю LB.ua керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповів, що для метро на Виноградар оберуть нового підрядника, будівництво хочуть почати цьогоріч. Директор КП "Київський метрополітен" також озвучив нові обіцянки щодо метро на Троєщину.
- Метро на Виноградар Київ планував почати будувати наприкінці 2017 року, і якби так відбулося, то наприкінці 2020 місто отримало б дві нові станції. Вартість будівництва тоді оцінювали в понад 11 млрд гривень, а тривати воно мало близько дев'яти років.
- У січні 2018 місто оголосило тендер на дві станції в бік Виноградаря, звести які хотіли протягом трьох років. Участь у ньому хотіли взяти три компанії, допустили до конкурсу дві, але зрештою його скасували, бо лише один претендент подав документи без порушень. Тендер перезапустили, і на ньому переміг "Київметробуд". Компанія запропонувала вартість побудови двох станцій на 12 млн гривень менше очікуваної.
- 20 листопада мер міста Віталій Кличко оголосив про початок будівництва. У березні 2019 Кличко розраховував, що дві станції відкриють вже в 2020. Того ж року побудували перший тунель, а "Київметробуд" достроково змінив наглядову раду через повільне просування ходу робіт. У січні 2020 в компанії повідомили, що будівництво метро на Виноградар катастрофічно відстає від графіка і затримується щонайменше на рік. Тоді ж суд арештував рахунки "Київметробуд" через розтрату коштів на будівництві метро на Виноградар. З'ясувалося, що посадовці "Київметробуд" відмивали відсотки з понад мільярда виділеного бюджету на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Вони отримали 95% авансу на будівництво і частину цієї суми поклали на депозит у банк – це 1,7 млрд.
- У серпні 2020 Кличко говорив, що на графік будівництва метро вплинув карантин – іноземні фахівці не могли приїхати до Києва. Він говорив, що перші станції мають відкрити в грудні 2021. Однак в грудні 2021 "Київметробуд" звернувся до суду з проханням відтермінувати термін завершення робіт на травень 2023.
- У результаті станції метро не відкрили досі, а в грудні 2023 метрополітен розірвав із підрядником договір. Київметробуд має повернути 4 млрд гривень авансу.