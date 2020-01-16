Строительство метро на Виноградарь "катастрофически" отстает от графика

Открытие ветки метро на Виноградарь откладывается на год.

Сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метро отложили на год. Об этом сообщил глава наблюдательного совета "Киевметростроя" Олег Токарев, передает "Интерфакс-Украина".

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", – сказал он.

Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин сообщил, что не уверен, что строительство будет завершено согласно запланированным срокам, поскольку на сегодня отставание не менее чем на 7-8 месяцев.

По словам Шатайкина, в настоящее время работы ведутся не в полном объеме. "С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика", – добавил Шатайкин.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что акционеры ПАО "Киевметрострой", которые являются генподрядчиком по строительству метро на Виноградарь, решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав из-за низких темпов строительства.

20 декабря в Киеве прошел протест работников "Киевметростроя" против изменения состава набсовета и правления компании, с заявлениями о рейдерском захвате предприятия.

В ноябре 2018 года "Киевметрострой" выиграл аукцион на строительство метро на Виноградарь в Киеве, поскольку компания предложила цену за выполнение работ на 12 млн грн ниже ожидаемой стоимости.

В ноябре этого года сообщалось о строительстве первого тоннеля (вентиляционного ходка) между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".