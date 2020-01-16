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Боевики минируют территории между Ореховым и Золотым-5 – штаб ООС

Это опасно и для военных, и для мирного населения. 

Боевики минируют территории между Ореховым и Золотым-5 – штаб ООС
Фото: dsns.gov.ua

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сообщила о нарушении противником Минских договоренностей.

Вооруженные формирования РФ дистанционно минируют местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил между н.п. Ореховое и Золотое-5. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. 

"Минирование проводится противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов ( в среднем 23-24 часа). Для доставки мины используется гранатомет РПГ-7 с переделанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 м м, мина срабатывает в тот момент, когда человек задевает одну из четырех тонких капроновых ниток длиной до 10 м каждая. Существуют модификации мины и без самоликвидации", – пояснили в штабе.

Украинская сторона СЦКК призвала гражданское население повысить бдительность в районе проведения ООС.

Напомним, ранее уже сообщалось, что поддерживаемые Россией боевики продолжают минировать территории вблизи линии разграничения сторон, подвергая опасности мирных граждан Донбасса.

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