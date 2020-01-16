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В зоне ООС на Донбассе от выстрела снайпера погиб старший солдат Алексей Кучкин

Враг выстрелили ему в лицо. 

Погибшим 15 января в зоне ООС военным является старший солдат 92 омбр им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин. Он был убит выстрелом снайпера, сообщили на странице бригады в Facebook.

24-летний погибший был старшим стрелком механизированного батальона, три года служил в Вооруженных силах Украины.

"Непоправимое произошло на ВОПе: Алексей дежурил, карауля врага. И хотя был в средствах защиты, подлый российский снайпер попал защитнику Украины в лицо. Побратимы пытались быстро эвакуировать Алексея, доправив в больницу, но, к сожалению, чудо не произошло. Защитник умер", – сообщили в бригаде.

Алексей Кучкин
Фото: facebook.com/92OMBr
Алексей Кучкин

Погибший – уроженец Харьковской области, женился всего месяц назад. От первого брака у него есть сын-школьник. 

Напомним, за предыдущие сутки противник нарушал режим тишины 11 раз, в том числе и используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы разных систем, беспилотные летательные аппараты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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