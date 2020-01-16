На месте прорыва трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza восстановили движение

На ул. Антоновича Голосеевском районе Киева, где вечером 13 января произошел прорыв теплосети, в результате чего горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, восстановили движение транспорта.

Пресс-служба КГГА сообщила, что асфальтовое покрытие на ул. Антоновича восстановлено. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих.

"Транспортное движение по улице восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента аварии рабочие работали круглосуточно.

Кроме того, 15 января специалисты заполнили системы теплоносителем и провели переключение клиентов этого района к постоянному источнику питания ТЭЦ-5.

Напомним, в понедельник вечером в Киеве затопило торгово-развлекательный центр ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбедская". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и на первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Люди были эвакуированы, однако сообщалось о девятерых пострадавших.

Также в результате прорыва трубопровода в асфальтном покрытии на ул. Антоновича образовалось яма, в которую задними колесами попал автобус. Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также трех человек из рядом стоящего троллейбуса, которые оказались в паровой завесе.