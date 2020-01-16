"Укрзализныця" заменила более 210 тыс. комплектов постельного белья в 2019 году

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" заменило более 210 тыс. старых комплектов постельного белья на новые. Об этом сообщили в пресс-центре предприятия.

"Укрзализныця" в 2019 году заменила на новые 203 297 комплектов постельного белья для экипировки поездов в пределах широкомасштабной программы по совершенствованию сервиса. Также появилось 480 новых комплектов в вагонах СВ, почти 7 тыс. комплектов для комнат отдыха, большое количество одеял, матрасов и подушек", - сказано в сообщении.

Также для удобства пассажиров на новые заменили 46,1 тыс. подушек и более 61,5 тыс. чехлов для них, 48 тыс. матрасов и 45,5 тыс. чехлов для них.

"Также значительно обновили одеяла: пассажиров будут согревать 42 тыс. зимних 30 тыс. летних новых одеял", - отметили в УЗ.

В 2018 году было закуплено 194 тыс. комплектов постельного белья, 7,3 тыс. подушек, почти 4 тыс. матрасов и 7,3 тыс. чехлов к ним, а также 4 тыс. зимних одеял. Все подушки и одеяла сделаны из современных гипоаллергенных материалов.

Суточная потребность "Укрзализныци" в постельном белье - 491 тыс. комплектов, а в пиковые периоды - до 558 тыс. комплектов.

Напомним, в конце декабря "Укрзализныця" подписала меморандум о покупке еще 40 локомотивов General Еlectric. Контракт заключат после того, как найдут финансирование.

23 февраля 2018 года УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ получила 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.