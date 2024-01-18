Для метро на Виноградар оберуть нового підрядника, будівництво хочуть почати цьогоріч

Київський метрополітен обиратиме іншого підрядника для будівництва метро на Виноградар. Підрядник, із яким розірвали договір, не зможе брати участь у конкурсі. Розпочати будівництво хочуть вже цього року, а через "півтора-два роки" воно буде, розповів у інтерв'ю LB.ua керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Згідно з рішенням суду, підрядник зобов'язаний повернути 218 млн гривень. Судові процеси тривають.

За словами Брагінського, судова тяганина почалася після отримання першого висновку аудиторів щодо розміщення генпідрядником на депозиті 1,7 млрд гривень. Нині рішення вже на стадії апеляції. Ще є судові процеси щодо виконання робіт генпідрядником – про надання актів чи повернення авансу. КП розірвало договір, бо строк його дії минув, і зараз іде підготовка до нових торгів.

"Як на мене, це повинно відбутися так: два місяці на завершення процедури торгів. Місяць на підготовку всіх майданчиків для будівництва. І місяць, щоб розпочати будівництво", – сказав він.

Проєкт метро на Троєщину, яке киянам обіцяють роками, передбачає 18 станцій. Одну пересадкову станцію робитимуть на "Тараса Шевченка". Проєкту ще немає, на його підготовку може піти рік.

"Рік на те, щоб зробити проєкт. І будівництво, враховуючи, що це три станції, – десь чотири роки", – сказав директор КП.

Метро на Виноградар

Метро на Виноградар Київ планував почати будувати наприкінці 2017 року, і якби так відбулося, то наприкінці 2020 місто отримало б дві нові станції. Вартість будівництва тоді оцінювали в понад 11 млрд гривень, а тривати воно мало близько дев'яти років.

У січні 2018 місто оголосило тендер на дві станції в бік Виноградаря, звести які хотіли протягом трьох років. Участь у ньому хотіли взяти три компанії, допустили до конкурсу дві, але зрештою його скасували, бо лише один претендент подав документи без порушень. Тендер перезапустили, і на ньому переміг "Київметробуд". Компанія запропонувала вартість побудови двох станцій на 12 млн гривень менше очікуваної.

20 листопада мер міста Віталій Кличко оголосив про початок будівництва. У березні 2019 Кличко розраховував, що дві станції відкриють вже в 2020. Того ж року побудували перший тунель, а "Київметробуд" достроково змінив наглядову раду через повільне просування ходу робіт. У січні 2020 в компанії повідомили, що будівництво метро на Виноградар катастрофічно відстає від графіка і затримується щонайменше на рік. Тоді ж суд арештував рахунки "Київметробуд" через розтрату коштів на будівництві метро на Виноградар. З'ясувалося, що посадовці "Київметробуд" відмивали відсотки з понад мільярда виділеного бюджету на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Вони отримали 95% авансу на будівництво і частину цієї суми поклали на депозит у банк – це 1,7 млрд.

У серпні 2020 Кличко говорив, що на графік будівництва метро вплинув карантин – іноземні фахівці не могли приїхати до Києва. Він говорив, що перші станції мають відкрити в грудні 2021. Однак в грудні 2021 "Києвметробуд" звернувся до суду з проханням відтермінувати термін завершення робіт на травень 2023.

У результаті станції метро не відкрили досі, а в грудні 2023 метрополітен розірвав із підрядником договір. Київметробуд має повернути 4 млрд гривень авансу.

Метро на Троєщину

Ідею побудови метрополітену в цьому спальному районі столиці почали обговорювати ще в 1980-х роках. У 1992 в Киїпроєкті сказали, що загалом буде 16 станцій. Побудувати метро на Троєщину обіцяли багато очільників Києва, не вдалося поки жодному. У жовтні 2021 будівництво офіційно стало безстроковим. Раніше в розпорядженні Київської міської державної адміністрації хотіли "здійснити у 2018-2025 роках" будівництво Подільсько-Вигурівської лінії від Кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Але з цього пункту прибрали дати, зате вказали про намір побудувати метро у п'ять етапів.