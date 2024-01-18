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​Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 11 будинків і 134 квартири

Заміні та ремонту підлягає 211 вікон у квартирах одеситів і 29 вікон у під'їздах.

​Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 11 будинків і 134 квартири
Наслідки атаки росіян 17 січня
Фото: mvs.gov.ua

Унаслідок нічної атаки російських окупаційних військ в Одесі пошкоджено 11 будинків, 134 квартири.

Про це повідомила мерія міста.

"Станом на ранок 18 січня 2024 року відомо, що внаслідок нічної атаки ворога пошкоджено 11 будинків, 134 квартири", - ідеться в повідомленні.

Заміні та ремонту підлягає 211 вікон у квартирах одеситів і 29 вікон у під'їздах. Пошкоджено 99 балконних блоків, сім вхідних дверей і чотири міжкімнатних.

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