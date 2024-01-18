​Унаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено 11 будинків і 134 квартири

Унаслідок нічної атаки російських окупаційних військ в Одесі пошкоджено 11 будинків, 134 квартири.
Про це повідомила мерія міста.
"Станом на ранок 18 січня 2024 року відомо, що внаслідок нічної атаки ворога пошкоджено 11 будинків, 134 квартири", - ідеться в повідомленні.
Заміні та ремонту підлягає 211 вікон у квартирах одеситів і 29 вікон у під'їздах. Пошкоджено 99 балконних блоків, сім вхідних дверей і чотири міжкімнатних.
- 17 січня віночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Були влучання в житлову та нежитлову інфраструктуру. Поранення дістали троє людей.