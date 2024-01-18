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Під час нічної дронової атаки в Херсоні постраждала 50-річна жінка

За минулу добу росіяни здійснили 116 обстрілів Херсонщини.

Під час нічної дронової атаки в Херсоні постраждала 50-річна жінка
Обстріли Херсону (архівне фото)
Фото: Офіс Генпрокурора

За минулу добу росіяни здійснили 116 обстрілів Херсонщини, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі типу "Shahed-131/136".

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 57 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів, парку та складське приміщення у Херсоні; "шахедами" атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі.

В результаті атаки дві людини загинули, ще семеро дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу. Один "шахед" силам протиповітряної оборони вдалося знищити.

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