Головне за середу, 17 січня: відбиті штурми на Лиманському та Авдіївському напрямках, бомбардування Куп’янщини

Бої під Авдіївкою, 71 бойове зіткнення, ворожі обстріли, нова підозра Гринкевичу. Яким запам’ятається 693-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти завдали удару авіабомбою по селу Малий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок удару постраждав 10-річний хлопчик, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні.

За уточненими даними, унаслідок ворожого обстрілу у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка. Також дівчинка 14 років отримала осколкові поранення. Пошкоджені Будинок культури, є пошкодження житлових будинків. Огляд місць влучання триває. Також, росіяни вдарили по адміністративній будівлі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися поліпшити тактичне положення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 січня – в нашій новині.

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, затриманий за підозрою в спробі надання хабара, отримав у СІЗО нову підозру. Спершу про це з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах писала УП, потім це офіційно підтвердили в ДБР.

Бюро викрило Гринкевича і членів злочинної організації на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. "Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн", – повідомили в ДБР.

До виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Членів злочинної організації затримано. Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Подробиці – в новині.

Докладно про справу – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів" на LB.

Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту “Bihus.Info”.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

СБУ зауважує, що прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави.

“Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин. Оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи згідно своєї підслідності”, – йдеться в повідомленні.

Подробиці – в новині.

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні.

Що до нього увійшло – в новині.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина цьогоріч поставить Україні військової допомоги на понад 7 млрд євро.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!