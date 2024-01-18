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Вийшов документальний фільм “Незавершений політ” про команду голови МВС Монастирського, що загинула в авіакатастрофі в Броварах

Фільм базується на більш ніж 30-ти інтерв’ю друзів та колег Дениса Монастирського та його команди. 

Вийшов документальний фільм “Незавершений політ” про команду голови МВС Монастирського, що загинула в авіакатастрофі в Броварах
Денис Монастирський
Фото: МВС

Рік тому в авіакатастрофі в Броварах під Києвом загинула команда міністра МВС Дениса Монастирського. В пам'ять про них вийшов документальний фільм “Незавершений політ”.

Фільм базується на більш ніж 30-ти інтерв’ю друзів та колег Дениса Монастирського та його команди. 

Автором ідеї меморіального фільму виступив Ростислав Смирнов, продюсерка фільму - Людмила Бно-Айріян, а режисер - Микола Короткий.

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Серед спікерів фільму: Валерій Залужний, Кирило Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Олексій Резніков, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Геращенко, Віктор Андрусів та інші.

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