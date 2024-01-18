Вийшов документальний фільм “Незавершений політ” про команду голови МВС Монастирського, що загинула в авіакатастрофі в Броварах

Рік тому в авіакатастрофі в Броварах під Києвом загинула команда міністра МВС Дениса Монастирського. В пам'ять про них вийшов документальний фільм “Незавершений політ”.
Фільм базується на більш ніж 30-ти інтерв’ю друзів та колег Дениса Монастирського та його команди.
Автором ідеї меморіального фільму виступив Ростислав Смирнов, продюсерка фільму - Людмила Бно-Айріян, а режисер - Микола Короткий.
Серед спікерів фільму: Валерій Залужний, Кирило Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Олексій Резніков, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Геращенко, Віктор Андрусів та інші.
- Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ.
- Міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, керівниця патронатної служби Тетяна Шутяк, охоронці та фотографи – загалом 10 осіб на борту – загинули внаслідок падіння гелікоптера 18 січня 2023 року в Броварах. Гелікоптер упав на територію дитсадка.
- У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера.
- Серед версій авіакатастрофи розглядалося і умисне пошкодження вертольоту. Президент наголошував, що аварія – наслідок війни, адже керівництво МВС летіло в прифронтову зону.
- Наприкінці липня слідчі ДБР в ході розслідування відкинули версії про диверсію та замах на життя міністра та інших керівників МВС.
- У серпні уряд за результатами перевірки звільнив керівника ДСНС Сергія Крука. Причину не назвали, але це відбулося невдовзі після оголошення підозр по справі авіакатастроф.