Вийшов документальний фільм “Незавершений політ” про команду голови МВС Монастирського, що загинула в авіакатастрофі в Броварах

Фільм базується на більш ніж 30-ти інтерв’ю друзів та колег Дениса Монастирського та його команди.

Рік тому в авіакатастрофі в Броварах під Києвом загинула команда міністра МВС Дениса Монастирського. В пам'ять про них вийшов документальний фільм “Незавершений політ”.

Фільм базується на більш ніж 30-ти інтерв’ю друзів та колег Дениса Монастирського та його команди.

Автором ідеї меморіального фільму виступив Ростислав Смирнов, продюсерка фільму - Людмила Бно-Айріян, а режисер - Микола Короткий.

Серед спікерів фільму: Валерій Залужний, Кирило Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Олексій Резніков, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Геращенко, Віктор Андрусів та інші.