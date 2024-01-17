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У програму Берлінале-2024 увійшли три українські стрічки

Повна програма фестивалю стане відома 22 січня.

На 74-му міжнародному фестивалі Берлінале відбудуться прем’єри трьох українських стрічок. Повідомлення про це з’явилось на офіційному сайті фестивалю. Остаточна програма Берлінале буде відома 22 січня, тож ще можливі доповнення.

Кадр зі стрічки &quot;Трошки чужа&quot;
Фото: berlinale.de
Кадр зі стрічки "Трошки чужа"

Документальний фільм "Трошки чужа" (A Bit of a Stranger) Світлани Ліщинської покажуть у межах програми Panorama Documente. У фільмі російськомовна українка Світлана досліджує колонізовану частину своєї свідомості та намагається знайти відповіді на питання, як радянський тоталітаризм і русифікація вплинули на стосунки в її родині. 

Кадр зі стрічки &quot;Перехоплено&quot;
Фото: chickeneggpics
Кадр зі стрічки "Перехоплено"

Документальний фільм "Перехоплено" (Intercepted) Оксани Карпович покажуть у межах програми Forum, зосередженій на пошуку нових форм кіномови. Стрічка розлого зображує руйнування, завдані війною проти України. Шокуючий паралельний світ створюють перехоплені телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми родинами. Звук і зображення приголомшено дивляться одне одному в обличчя. Фільм створений у копродукції з Канадою та Францією.

Кадр зі стрічки &quot;Редакція&quot;
Фото: berlinale.de
Кадр зі стрічки "Редакція"

Ігровий повнометражний фільм «Редакція» (Redaktsiya) Романа Бондарчука також покажуть у програмі Forum. У диких степах і лісах Півдня України молодий науковий співробітник природничого музею Юра намагається врятувати рідкісних тварин від знищення та натомість стає свідком підпалу лісу. Він несе фотографії підпалювачів і свою статтю до редакції місцевої газети, але ні природа, ні справедливість тут нікого не цікавлять. Його наївне бачення світу руйнується у вирі фейкових новин, корупційних схем і фальсифікованих виборів. Опинившись у центрі таємничого ритуалу, який проводять місцеві чиновники, герой має з’ясувати, хто він — представник зникаючого виду «людини справжньої» чи звичайний невдаха? Стрічку знімали в Херсоні та Херсонській області, зокрема й на нині окупованих Олешківських пісках. Фільм створений у копродукції з Німеччиною та Словакією.

Про Берлінале:

  • 74-й міжнародний фестиваль Берлінале пройде 15-25 лютого 2024;

  • повна програма фестивалю з локаціями буде відома 6 лютого;

  • до програми увійде близько 400 стрічок з усього світу.

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