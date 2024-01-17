У суботу, 13 січня, у селищі Розділ відбулися публічні обговорення майбутнього функціонального призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських . Організатором виступив інвестор проєкту EFI Group ; серед присутніх були представники освітнього, туристичного бізнесу, влади та громадські активісти. Подія розпочалася з екскурсії палацом від архітектора Івана Щурка, голови Постійної депутатської комісії ЛОР з питань культурної спадщини і туризму. Він розповів про архітектурні особливості палацу, продемонстрував знайдені артефакти, зокрема, фрагменти кахлевих печей і сланцевого покриття дахів.

Фото: надано автором Публічне обговорення майбутнього функціонального призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.

Пролунали різні варіанти призначення палацу в Роздолі: школа-пансіонат українського та міжнародного значення, центр психологічної та духовної реабілітації, готель з арттерапією та виставковим комплексом тощо. Також пропонували зробити в його окремих частинах музей, артпростір, прокласти до нього велосипедні маршрути.

Фото: надано автором Під час обговорення майбутнього функціонального призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.

Надія та Михайло Дудченки,

засновники приватного ліцею PYPL Lyceum

Попит на приватні навчальні заклади досить високий. Але шкіл закритого типу британського зразка немає, палац у Роздолі може прийняти перший такий заклад в Україні. У ньому можуть навчатися близько 350 учнів і працювати понад 150 осіб. Це дасть нові робочі місця, зокрема і місцевим жителям.

«У палацу цікава історія. Відчувається аристократичність цього місця. Якщо модернізувати приміщення поруч, додати інфраструктуру для навчального закладу: спортивні споруди, басейн, футбольне поле, — то вийде заклад високого рівня. Але крім великого фінансування такої школи, постає інше питання — цей об'єкт має великий туристичний потенціал, тож навчальний заклад закритого типу треба вдало поєднати з туристичною складовою», — зазначає Надія Дудченко.

Фото: надано автором Публічне обговорення майбутнього функціонального призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.

Ярина Яценко,

голова Новороздільської міської ради

Призначення палацу може бути пов’язане з психологічною реабілітацією. Мова і про військових, і про цивільних, адже під час війни та після неї відновлення психологічної рівноваги стане одним з головних викликів суспільства.

Розуміння історичної цінності та поєднання природного місця: унікального історичного парку, об'єкта природно-заповідного фонду з понад столітніми деревами — з програмами психологічної підтримки зробить палац своєрідним «місцем сили та місцем спокою». Але така психологічна реабілітація важко поєднується з туристичною складовою.

Фото: надано автором Публічні обговорення майбутнього функціонального призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.

Ганна Сидоренко,

операційна директорка Агенції культурного туризму в Тустані

Тустань досить швидко розвинула свій туристичний потенціал і сьогодні приймає понад 200 тисяч туристів на рік.

«У Тустані ми прив’язалися до епохи ХІ–ХІІ століть, а в палаці можна відтворити кінець ХІХ століття. Відтворити історичну реальність і зробити різні додаткові послуги, до прикладу, спа-процедури, прогулянки парком, арттерапію».

Фото: надано автором Публічне обговорення майбутнього функціонального призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.

Тарас Лозинський,

т.в.о. начальника Управління туризму та курортів Львівської військової адміністрації

Потрібна відбудова туристично-готельного комплексу, який поєднував би різні напрямки — від ресторану з локальною кухнею до громадського простору, де проводять різні фестивалі.

Фото: надано автором Ігор Ліскі під час обговорення майбутнього функціонального призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.

Ігор Ліскі,

інвестор проєкту, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group

Треба зберегти автентичність цього місця та знайти для нього призначення, не руйнуючи дух історичної будівлі.

«Історична цінність, реставрація, туристичні маршрути, фестивалі та залучення громади — це основні пріоритети. Людина повинна хотіти приїхати в «Палац Розділ», тому що це не, умовно, тільки готель, а й місце для розваг, відпочинку та роботи».

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За підсумками обговорення команда проєкту «Палац Розділ» обіцяє проаналізувати всі пропозиції та прийняти остаточне рішення щодо функціоналу палацу, який, за задумом, повинен забезпечити нові надходження до місцевого бюджету, створити робочі місця, стимулювати розвиток соціально-економічного потенціалу регіону.

Фото: надано автором Публічні обговорення майбутнього призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.

Фото: надано автором Публічні обговорення майбутнього призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.

Фото: надано автором Публічні обговорення майбутнього призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.

Фото: надано автором Публічні обговорення майбутнього функціонального призначення палацу Жевуських-Лянцкоронських.