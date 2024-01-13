Письменник-класик Валерій Шевчук потребує допомоги

Мастер психологічної прози письменник-шістдесятник Валерій Шевчук потребує фінансової допомоги для лікування. Про це повідомила виконавча директорка українського ПЕН-клубу Тетяна Терен.
“Через діабет пан Валерій уже вдруге протягом останнього місяця опинився на стаціонарі в лікарні. Оскільки в його будинку зараз немає опалення, до весни письменник буде жити у пансіонаті для діячів культури. На ліки і проживання на найближчі місяці потрібно близько 100 тисяч гривень,” – йдеться у повідомленні.
Терен також нагадала, що підтримка для кожного письменника – це читання його книжок. “У Валерія Шевчука якраз є прекрасні нові видання, і ви можете їх замовити для своєї бібліотеки і на подарунок – вашим друзям та іншим бібліотекам. Наукові видання Валерія Шевчука видає видавництво "Кліо". Прозові твори пана Валерія, зокрема "Дім на горі", "Три листки за вікном" і "Птахи з невидимого острова", видало видавництво «Абабагаламага»,” – зазначила вона.
Щоби підтримати Валерія Шевчука, можна перерахувати кошти на його картку. Реквізити є на сторінці видавництва “Кліо”.
Про Валерія Шевчука:
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видатний письменник-шістдесятник, архівіст, дослідник, інтерпретатор українського літературного бароко;
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один з із фундаторів Житомирської прозової школи;
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почесний професор Києво-Могилянської Академії;
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три основні напрямки творчості Шевчука: історична проза, твори про сучасне життя, літературознавчі праці;
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написав понад 150 художніх і наукових книжок;
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є автором близько 500 наукових і публіцистичних статей з історії літератури;
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дослідник і перекладач сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури;
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найвідоміші художні твори: «Дім на горі», «Двоє на березі», «Маленьке вечірнє інтермецо», «Барви осіннього саду», «Три листки за вікном» (за цей роман він отримав Шевченківську премію 1987 року).