Письменник-класик Валерій Шевчук потребує допомоги

Він опинився у лікарні через діабет.

Мастер психологічної прози письменник-шістдесятник Валерій Шевчук потребує фінансової допомоги для лікування. Про це повідомила виконавча директорка українського ПЕН-клубу Тетяна Терен.

“Через діабет пан Валерій уже вдруге протягом останнього місяця опинився на стаціонарі в лікарні. Оскільки в його будинку зараз немає опалення, до весни письменник буде жити у пансіонаті для діячів культури. На ліки і проживання на найближчі місяці потрібно близько 100 тисяч гривень,” – йдеться у повідомленні.

Терен також нагадала, що підтримка для кожного письменника – це читання його книжок. “У Валерія Шевчука якраз є прекрасні нові видання, і ви можете їх замовити для своєї бібліотеки і на подарунок – вашим друзям та іншим бібліотекам. Наукові видання Валерія Шевчука видає видавництво "Кліо". Прозові твори пана Валерія, зокрема "Дім на горі", "Три листки за вікном" і "Птахи з невидимого острова", видало видавництво «Абабагаламага»,” – зазначила вона.

Щоби підтримати Валерія Шевчука, можна перерахувати кошти на його картку. Реквізити є на сторінці видавництва “Кліо”.

Фото: facebook.com/tetyana.teren Валерій Шевчук

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