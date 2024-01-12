Financial Times: Єврокомісія готує поступки Орбану задля виділення Україні 50 млрд євро допомоги

Європейська комісія готує поступки прем’єр-міністру Віктору Орбану, щоб обійти блокування Угорщиною виділення Україні 50 млрд євро допомоги, пише Financial Times із посиланям на кількох європейських високопосадовців.
Зокрема, Єврокомісія готова надати Угорщині право зупинити угоду про фінансування України на півдорозі у 2025 році. Тобто Угорщина зможе ініціювати перегляд умов угоди, щоб оцінити, наскільки Україна потребує фінансування та чи виконала вона вимоги ЄС для отримання коштів.
Більш того, Єврокомісія не проти щорічних перевірок допомоги та введення пункту про “аварійне гальмування” допомоги Україні, коли країна-член ЄС зможе винести на обговорення питання припинення виплат Україні. При цьому це не надасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування.
- У червні 2023 Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України.
- Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення.
- За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
- На саміті лідерів ЄС 14-15 грудня ухвалити рішення про надання Україні цих коштів не вдалося через позицію Угорщини. Орбан заявив, що Будапешт не підтримає виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти.
- Президент України згодом сказав, що існує механізм, що дозволить Україні отримати обіцяні кошти від ЄС і без схвалення Будапешту.
- Нещодавно Орбан висунув вимогу для розблокування надання Україні коштів від ЄС. Угорський прем'єр вважає, що рішення про надання Києву фінансової допомоги потрібно переглядати раз на рік.
- Цього тижня стало відомом, що Дмитро Кулеба і Андрій Єрмак проведуть зустріч із главою МЗС Угорщини Сіярто в Ужгороді 29 січня. Серед ключових тем – організація зустрічі Зеленського та Орбана.