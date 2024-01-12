Financial Times: Єврокомісія готує поступки Орбану задля виділення Україні 50 млрд євро допомоги

Європейська комісія готує поступки прем’єр-міністру Віктору Орбану, щоб обійти блокування Угорщиною виділення Україні 50 млрд євро допомоги, пише Financial Times із посиланям на кількох європейських високопосадовців.

Зокрема, Єврокомісія готова надати Угорщині право зупинити угоду про фінансування України на півдорозі у 2025 році. Тобто Угорщина зможе ініціювати перегляд умов угоди, щоб оцінити, наскільки Україна потребує фінансування та чи виконала вона вимоги ЄС для отримання коштів.

Більш того, Єврокомісія не проти щорічних перевірок допомоги та введення пункту про “аварійне гальмування” допомоги Україні, коли країна-член ЄС зможе винести на обговорення питання припинення виплат Україні. При цьому це не надасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування.