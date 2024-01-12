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​Буданов: Росія не голодує. Потрібно більше санкцій

Керівник ГУР Міноборони вважає, що нинішніх західних санкцій недостатньо.

​Буданов: Росія не голодує. Потрібно більше санкцій
Фото: Макс Требухов

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов закликав посилити санкції проти Росії через її війну проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Le Monde, яке цитує ГУР Міноборони.

"Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка [Росії] може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго", - сказав Буданов.

У цьому контексті він наголосив, що нинішніх західних санкцій недостатньо.

"Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - пояснив Буданов.

Раніше Польща закликала посилити санкції проти Росії у відповідь на чергові обстріли.

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