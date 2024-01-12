​Справи Майдану: суд скасував вирок ексберкутівцю Марчуку

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому беркутівцю Руслану Марчуку по подіях розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Справу відправили на новий розгляд.

Про це повідомила Адвокатська дорадча група.

Зазначається, що строки притягнення до кримінальної відповідальності в цій справі спливли в кінці 2023 року. Тому малоймовірно, що Марчука притягнуть до відповідальності.

Марчук під час Майдану був заступником командира 1-го взводу 3-ої роти київського "беркута".

За даними слідства, він разом з іншим беркутівцем підійшов до журналістки Марії Лєбєдєвої, яка записувала на телефон наслідки розгону, при тому тримала в руці посвідчення журналіста. Та вимагав припинити відеозапис, а далі - схопив її за руку, в якій був мобільний телефон і намагався вибити його. Потім почав штовхати її та вдарив ногою. Також потерпілими у справі були Єлизавета Жарікова, Любомира Кеплер, Тетяна Куємжи, Сергій Мельниченко та Дмитро Фортунатов (пішов з життя у 2018 році).

12 липня 2023 року суддя Шевченківського суду Андрій Трубніков визнав Марчука винним у перевищенні влади та службових повноважень, пов'язаних з застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 ККУ), умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста (ч. 1 ст. 171 ККУ), та незаконному перешкоджанні мирним зібранням (ст. 340 ККУ).

Та призначив Марчуку умовне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. Та позбавив його права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 2 роки.

Покарання суд призначив лише за перевищення влади. По двох інших статтях, на час винесення вироку, спливли строки притягнення до відповідальності.

"Саме цей вирок сьогодні скасував апеляційний суд. Але навряд чи новий розгляд в суді першої інстанції дійде до нового вироку. На 10 річницю розгону Майдану - 30.11 23 - спливли строки давності для притягнення до відповідальності по найважчій статті в цій справі. Це означає, що в суді першої інстанції Марчук може подати клопотання про закриття кримінального провадження. Його не виправдовують, але обвинувачений вже не понесе відповідальності", - прокоментували в Адвокатській дорадчій групі.