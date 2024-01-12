Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Справи Майдану: суд скасував вирок ексберкутівцю Марчуку

Справу відправили на новий розгляд.

​Справи Майдану: суд скасував вирок ексберкутівцю Марчуку
Фото: facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому беркутівцю Руслану Марчуку по подіях розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Справу відправили на новий розгляд.

Про це повідомила Адвокатська дорадча група.

Зазначається, що строки притягнення до кримінальної відповідальності в цій справі спливли в кінці 2023 року. Тому малоймовірно, що Марчука притягнуть до відповідальності.

Марчук під час Майдану був заступником командира 1-го взводу 3-ої роти київського "беркута".

За даними слідства, він разом з іншим беркутівцем підійшов до журналістки Марії Лєбєдєвої, яка записувала на телефон наслідки розгону, при тому тримала в руці посвідчення журналіста. Та вимагав припинити відеозапис, а далі - схопив її за руку, в якій був мобільний телефон і намагався вибити його. Потім почав штовхати її та вдарив ногою. Також потерпілими у справі були Єлизавета Жарікова, Любомира Кеплер, Тетяна Куємжи, Сергій Мельниченко та Дмитро Фортунатов (пішов з життя у 2018 році).

12 липня 2023 року суддя Шевченківського суду Андрій Трубніков визнав Марчука винним у перевищенні влади та службових повноважень, пов'язаних з застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 ККУ), умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста (ч. 1 ст. 171 ККУ), та незаконному перешкоджанні мирним зібранням (ст. 340 ККУ).

Та призначив Марчуку умовне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. Та позбавив його права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 2 роки.

Покарання суд призначив лише за перевищення влади. По двох інших статтях, на час винесення вироку, спливли строки притягнення до відповідальності.

"Саме цей вирок сьогодні скасував апеляційний суд. Але навряд чи новий розгляд в суді першої інстанції дійде до нового вироку. На 10 річницю розгону Майдану - 30.11 23 - спливли строки давності для притягнення до відповідальності по найважчій статті в цій справі. Це означає, що в суді першої інстанції Марчук може подати клопотання про закриття кримінального провадження. Його не виправдовують, але обвинувачений вже не понесе відповідальності", - прокоментували в Адвокатській дорадчій групі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies