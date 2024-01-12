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​Росіяни за добу випустили 310 снарядів по Херсонщині, є загиблий і поранені

Ворог здійснив 73 обстріли.

​Росіяни за добу випустили 310 снарядів по Херсонщині, є загиблий і поранені
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська за добу випустили 310 снарядів по Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 310 снарядів із мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БПЛА. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - написав він у Telegram.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Учора ворог також обстрілював Херсонщину з окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілів у селі Іванівка загинув чоловік. Також росіяни вдарили по середмістю Херсона, там дістала поранення 87-річна жінка.

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