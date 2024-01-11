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Внаслідок обстрілу Іванівки Херсонської області загинув цивільний

У Херсоні поранена 87-річна жінка.

Внаслідок обстрілу Іванівки Херсонської області загинув цивільний
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Ворог продовжує терор Херсона та області, обстрілюючи населені пункти з окупованого лівобережжя. Сьогодні внаслідок обстрілів у селі Іванівка загинув чоловік. Також росіяни вдарили по середмістю Херсона, там поранення отримала 87-річна жінка. 

Про це повідомляють у Херсонській МВА та ОВА. 

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у селі Іванвка окупанти завдали ударів по житловому будинку. З-під завалів дістали тіло місцевого жителя, його особу встановлюють.

Роман Мрочко, голова Херсонської МВА додав, що окупанти вдарили по середмістю Херсона. На момент обстрілу Дніпровського району міста у будинку перебувала 87-річна жінка. 

В неї діагностували контузію, закриту черепно-мозкову та вибухову травми.

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