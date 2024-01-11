Внаслідок обстрілу Іванівки Херсонської області загинув цивільний

Ворог продовжує терор Херсона та області, обстрілюючи населені пункти з окупованого лівобережжя. Сьогодні внаслідок обстрілів у селі Іванівка загинув чоловік. Також росіяни вдарили по середмістю Херсона, там поранення отримала 87-річна жінка.

Про це повідомляють у Херсонській МВА та ОВА.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у селі Іванвка окупанти завдали ударів по житловому будинку. З-під завалів дістали тіло місцевого жителя, його особу встановлюють.

Роман Мрочко, голова Херсонської МВА додав, що окупанти вдарили по середмістю Херсона. На момент обстрілу Дніпровського району міста у будинку перебувала 87-річна жінка.

В неї діагностували контузію, закриту черепно-мозкову та вибухову травми.