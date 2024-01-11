Арештовано майно львівського бізнесмена Гринкевича, одного із найбільших постачаників Міноборони

За ініціативи ДБР арештовано майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена – одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому Бюро.
"Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній", – йдеться у повідомленні ДБР.
Крім того, у межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ провели обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній.
Також отримали висновок експертів, згідно з яким встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних Сил України.
- Кілька місяців тому Бюро порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.
- 30 грудня 2023 року бізнесмена взяли під варту із можливістю внесення застави.
- Нещодавно начальник Львівської ОВА Максим Козицький, який підписував Меморандум із Гринкевичем заперечив дотичність до справ Гринкевича. Максим Козицький повідомив, що ні він, ні Львівська ОВА не має жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігора Гринкевича на закупівлях Міноборони.
- Заступник Умєрова заявив, що у Міноборони лишився лиш один контракт із фірмами Гринкевичів. Він діє з 1 січня по 1 квітня 2024 року, його вже перевіряють.