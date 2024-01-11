Арештовано майно львівського бізнесмена Гринкевича, одного із найбільших постачаників Міноборони

Крім того, провели обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній.

За ініціативи ДБР арештовано майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена – одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому Бюро.

"Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній", – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, у межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ провели обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній.

Також отримали висновок експертів, згідно з яким встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних Сил України.