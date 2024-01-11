Кати били людей гумовими палицями, виривали нігті та катували електричним струмом, імітували розстріл, зав’язуючи полоненим очі та стріляючи з вогнепальної зброї біля їх голови.

Слідчі Нацполіції встановили причетність двох бойовиків "лнр" до воєнних злочинів, які вони скоювали у найбільшій на Харківщині "в’язниці", що була облаштувана в приміщенні агрегатного заводу Вовчанська. Туди звозили з навколишніх населених пунктів громадян з активною проукраїнською позицією, зокрема й тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами. З-поміж них були і літні люди.

"Людей незаконно утримували в непридатних для життя умовах, били гумовими палицями, виривали нігті та катували електричним струмом. Крім того, кати погрожували своїм жертвам вбивством та імітували їх розстріл, зав’язуючи полоненим очі та стріляючи з вогнепальної зброї біля їх голови", – повідомили у Нацполіції.

За даними поліції, у катівні піддавали тортурам понад 500 людей.

Як зазначили правоохоронці, людей у "в’язниці" тримали місяцями, дехто з ув’язнених незаконно утримувався більше пів року. Потерпілі відмічали дні перебування в неволі й видряпували на стінах катівні ікони та слова з молитов.

Фото: Національна поліція

Нацполіція встановила причетність до цих воєнних злочинів колишнього працівника охорони громадського порядку Рубіжанського міського відділу Головного управління МВС України у Луганській області та громадянина Росії, так званого старшого оперуповноваженого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків міністерства внутрішніх справ самопроголошеної "лнр".

Фото: Нацполіція

Фото: Національна поліція

"Саме вони приймали вказівки від агентів російського фсб, координували та брали участь у допитах полонених у катівні", – зазначили правоохоронці.

Катам повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, що супроводжувалось жорстоким поводженням з цивільним населенням, вчинене групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, поліцейські продовжують збирати докази причетності інших осіб, причетних до катувань цивільних у Вовчанську.