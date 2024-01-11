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У Херсонській області викрили на колабораціонізмі колишнього голову селищної ради

Зрадник погодився очолити один із незаконних органів влади, організовував псевдореферендум та закликав мешканців голосувати за приєднання регіону до Росії. 

У Херсонській області викрили на колабораціонізмі колишнього голову селищної ради
Фото: Національна поліція

Правоохоронці Херсонської області викрили 68-річного колишнього селищного голову  Комишан, який після нападу Росії на Україну підтримав окупацію, очолив один із незаконних органів окупаційної влади та всіляко сприяв проведенню псевдореферендуму щодо входження Херсонщини до складу Росії. 

"У червні 2022 року фігурант добровільно обійняв посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації Комишанської селищної територіальної громади м. Херсон Херсонської області"", – повідомили у Національній поліції.

Крім того, псевдоголова брав активну участь у підготовці та проведенні незаконного референдуму про приєднання Херсонської області до складу країни-агресора. Зокрема поліцейські встановили, що зловмисник особисто проводив співбесіди для підбору членів дільничної виборчої комісії, яка мала провести псевдовибори на території тимчасово окупованих Комишан, Зимівника, Благовіщенського та Приозерного. Після створення незаконної ДВК фігурант забезпечив її приміщенням, транспортними засобами та матеріальними ресурсами.

Також безпосередньо у дні проведення так званого "референдуму" зловмисник разом із військовими РФ на агітаційному автобусі здійснював об’їзд Комишан та закликав місцевих мешканців долучатися та проголосувати за приєднання Херсонської області до складу Росії.

Зараз слідчі обласного управління СБУ повідомили фігуранту про підозру в колабораційній діяльності. За вчинення злочину проти основ національної безпеки України підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

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