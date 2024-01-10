У Херсоні затримали жінку за підозрою у допомозі окупантам “паспортизувати” пільговиків

Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораційну діяльність.

Служба безпеки України повідомила, що затримала ще одну колаборантку у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

За даними спецслужби, під час окупації обласного центру вона підтримала російських загарбників та увійшла до керівного складу так званого "управління праці та соцзахисту РФ".

На цій "посаді" брала участь у виконанні завдань Кремля щодо примусової "інтеграції" нормативно-правової бази регіону під "стандарти" російського законодавства.

Серед іншого – організовувала переведення соцвиплат винятково в рублях країни-агресора.

СБУ зазначає, що жінка також змушувала місцевих жителів оформлювати громадянство РФ, а у разі відмови – погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань. Найбільше від злочинних дій фігурантки потерпали самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші представники пільгових категорій населення.

Після звільнення Херсона жінка залишилась у місті та "залягла на дно", змінивши місце проживання. Таким чином вона сподівалась уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ викрили фігурантку, встановили її місцеперебування і затримали.

Як встановило розслідування, до того як перейти на бік ворога, жінка працювала в одному з міських управлінь праці та соціального захисту населення. У липні 2022 російські загарбники запропонували їй увійти до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ, на що вона одразу погодилась.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тим часом депутата-колаборанта Херсонської міськради засудили до 10 років позбавлення волі. Засуджений співпрацював із окупантами і став "заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон".