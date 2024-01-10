​"Нештатні сходження боєприпасів" у росіян трапляються через втому та недостатню підготовку екіпажу, - британська розвідка

З початку 2024 року такі випадки траплялися двічі.

Російські ракети та авіабомби падають на російські міста та окуповані території через "втому екіпажу та недостатню підготовку". Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Там нагадали, що 2 січня 2024 року авіація РФ скинула ракету на село Петропавлівка Воронезької області. А 8 січня російська авіабомба ФАБ-250 впала на окуповане Рубіжне на Луганщині. Обидва випадки сталися під час бойових вильотів.

Раніше, в квітні 2023 року, російський літак Су-34 скинув авіабомбу на Бєлгород.

"Постійна схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, ймовірно, посилюється через недостатню підготовку та втому екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних завдань під час місій", - йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4EAceNIJRT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 10, 2024

Російська влада називає такі інциденти "аварійним сходженням боєприпасів" і запевняє, що "все під контролем".