Учора ввечері росіяни атакували Нікополь дроном-камікадзе. В результаті пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередачі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Крім того, вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.
Загиблих і постраждалих немає.
На інших територіях Дніпропетровщини – тихо, без ворожих ударів.
Оновлено. Росіяни вперше застосували дрони з камерами нічного бачення для атаки Нікополя, повідомив глава РВА Євген Євтушенко,
"Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення. Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок", - написав він у Telegram.
"Нікополь зустрів ранок тривогою та попередженням про небезпеку застосування ворогом БпЛА-камікадзе. Сили оборони України виконують бойову роботу. Проте, за можливості краще перебувати в будівлях", - додав він.
- 9 січня російська армія завдала 12 ударів по Нікопольському району. Окупанти обстріляли Нікопольщину з артилерії та атакували дронами-камікадзе.