Одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.

Учора ввечері росіяни атакували Нікополь дроном-камікадзе. В результаті пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередачі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.

Загиблих і постраждалих немає.

На інших територіях Дніпропетровщини – тихо, без ворожих ударів.

Оновлено. Росіяни вперше застосували дрони з камерами нічного бачення для атаки Нікополя, повідомив глава РВА Євген Євтушенко,

"Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення. Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок", - написав він у Telegram.

"Нікополь зустрів ранок тривогою та попередженням про небезпеку застосування ворогом БпЛА-камікадзе. Сили оборони України виконують бойову роботу. Проте, за можливості краще перебувати в будівлях", - додав він.

Фото: Дніпропетровська ОВА Нікополь, наслідки обстрілу