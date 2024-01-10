Росія заявила про "збиття БпЛА" над Енгельським районом. Там розташовано аеродром і це 700 км від України

Міністерство оборони РФ та місцева влада заявили, що в ніч на 10 січня збили український безпілотник над Енгельским районом Саратівської області. Інших деталей вони не надали, пише російськомовне бюро Радіо Свобода.
Губернатор області запевнив, що ніхто не постраждав. В Енгельсі розташовано військовий аеродром зі стратегічними бомбардувальниками.
З нього злітають літаки для того, щоб завдати удару по Україні. Від аеродрому до неокупованої частини України – приблизно 700 кілометрів.
Окрім Саратівської області, про невідомі безпілотники в небі повідомили в Курській і Орловській областях.
- "Енгельс" уже був атакований безпілотниками. Україна удари не підтверджувала і не заперечувала. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що вибухи – "наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися".
- Докладно про удари по аеродромах читайте в матеріалі на LB.