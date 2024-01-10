Російські окупаційні війська завдали удару по дитячому оздоровчому табору на околиці Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, пошкоджено кілька будівель.
"Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній", - зазначив Терехов.
Він наголосив, що цей табір — це абсолютно цивільний обʼєкт.
"Тож, наш ворог вчергове підтвердив, що він – в чистому вигляді терорист", - додав Терехов.
- Учора пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Попередньо, Харків обстріляли із ЗРК С-300 з території Бєлгорода.
- Вранці 8 січня вдарила по Харкову. Удар відбувся під час нового масованого ракетного нападу на різні регіоні.
- Напередодні окупанти теж били по Харкову. За попередніми даними, з С-300. Ракети впали біля будинків. Окрім того, росіяни били по області.