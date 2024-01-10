Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих.

Російські окупаційні війська завдали удару по дитячому оздоровчому табору на околиці Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, пошкоджено кілька будівель.

"Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній", - зазначив Терехов.

Він наголосив, що цей табір — це абсолютно цивільний обʼєкт.

"Тож, наш ворог вчергове підтвердив, що він – в чистому вигляді терорист", - додав Терехов.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА