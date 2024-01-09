Російські окупанти обстріляли 9 громад Сумщини

Внаслідок однієї з атак пошкоджено Будинок культури, приватні будинки, лінії електропередач.

Сьогодні, 9 січня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, під час яких зафіксовано 74 вибухи.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії та мінометів. Також громаду атакували двома “шахедами”. Внаслідок атаки пошкоджено Будинок культури, приватні будинки, лінії електропередач.

По Білопільській громаді окупанти били з мінометів та артилерії, а по Есманьській - з кулеметів та мінометів.

Миропільську громаду російські військові обстріляли з ПТУР, а Новослобідську - з міномету.

Крім того, з артилерії армія РФ обстріляла Зноб-Новгородську, Середино-Будську, Свеську та Великописарівську громади.