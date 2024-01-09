Заступник Умєрова заявив, що у Міноборони лишився лиш один контракт із фірмами Гринкевичів

Він діє з 1 січня по 1 квітня 2024 року, його вже перевіряють.

У Міноборони України залишився лиш один контракт із фірмами, афілійованими з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Фото: Львівська ОВА Ігор Гринкевич

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці заступник міністра оборони полковник Віталій Половенко.

"У МОУ залишився тільки один контракт з такою компанією. Він діє з 1-го січня по 1 квітня. Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро — до того, як нам стало відомо про арешти і затримання", - зазначив половенко.

Полковник додав, що Міноборони вже почало "ретельні службові перевірки".

"Одна група інспекторів перевіряє тендер, друга - контракт, третя - якість послуг. Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди", - повідомив заступник міністра.

Він додав, що "якщо зʼявляться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково — ми негайно це зробимо".

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