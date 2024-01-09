Заступник Умєрова заявив, що у Міноборони лишився лиш один контракт із фірмами Гринкевичів

У Міноборони України залишився лиш один контракт із фірмами, афілійованими з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.
Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці заступник міністра оборони полковник Віталій Половенко.
"У МОУ залишився тільки один контракт з такою компанією. Він діє з 1-го січня по 1 квітня. Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро — до того, як нам стало відомо про арешти і затримання", - зазначив половенко.
Полковник додав, що Міноборони вже почало "ретельні службові перевірки".
"Одна група інспекторів перевіряє тендер, друга - контракт, третя - якість послуг. Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди", - повідомив заступник міністра.
Він додав, що "якщо зʼявляться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково — ми негайно це зробимо".
Що відомо про скандал із фірмами Гринкевичів
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.
- Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Бізнесмена відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис гривень.
- 9 січня у Міністерстві оборони заявили, що розривають всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами.
- Начальник Львівської ОВА Максим Козицький, який нещодавно підписував меморандум про співпрацю з бізнесменом, заперечив дотичність до справ Гринкевича. Козицький запевнив, що ні він, ні Львівська ОВА нібито не має жодного стосунку до можливої протиправної діяльності підозрюваного на закупівлях Міноборони. Також Козицький повідомив, що ОВА розірве меморандум з благодійним фондом підозрюваного «HOPE.UA». До того ж переглянуть і розірвуть тендери з компаніями Гринкевича.
- До речі, Благодійний фонд Сергія Притули заявив, що не має співпраці з художницею Сонею Морозюк, яка заручена зі сином бізнесмена, і що очікує на результати розслідування. Раніше фонд розігрував, зокрема, листівки, футболки, які розписувала Морозюк.