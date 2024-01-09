У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
ГоловнаТехнології

В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження

Із понад 50 тисяч наявних відеокамер понад вісім 8 тисяч уже інтегрували в систему.

В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження
Фото ілюстративне
Фото: З відкритих джерел

В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Створюємо єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч уже інтегровані, і ця робота постійно триває. Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни", - сказав глава уряду.

За його словами, метою створення платформи є захист українців від злочинності.

  • Раніше "Схеми" оприлюднили розслідування, з якого стало відомо, що відео з тисяч камер відеоспостереження, встановлених по всій Україні, за допомогою російського програмного забезпечення TRASSIR, перш ніж потрапити на телефон чи комп’ютер споживача потрапляє на сервери в Москві, які належать компаніям, що мають зв’язки з ФСБ.
  • Йдеться про фірму "Диджитал Нетворк". Її клієнтами є, Яндекс і федеральний канал "Звезда", а також "Вконтакті". Також "Диджитал Нетворк" офіційно надавала послуги з підключення інтернету з 2015 по 2017 Центру захисту інформації та спеціального зв’язку ФСБ.
  • Камери з цим російським софтом останні 20 років масово закуповували і встановлювали державні та приватні підприємства України. Серед них - ЧАЕС, Адміністрація морських портів, "Нова пошта", "Велика кишеня". Купували ці камери і пересічні українці для встановлення у своїх оселях.
  • Україна обмежила використання цієї російської технології лише 27 лютого 2022 року.
  • Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що міністерство перевірить цю інформацію і запевнив, що у тих системах фіксації на автошляхах, які адмініструє його відомство, немає таких вразливостей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies