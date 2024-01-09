В Україні створюють єдину платформу відеоспостереження.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Створюємо єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч уже інтегровані, і ця робота постійно триває. Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни", - сказав глава уряду.
За його словами, метою створення платформи є захист українців від злочинності.
- Раніше "Схеми" оприлюднили розслідування, з якого стало відомо, що відео з тисяч камер відеоспостереження, встановлених по всій Україні, за допомогою російського програмного забезпечення TRASSIR, перш ніж потрапити на телефон чи комп’ютер споживача потрапляє на сервери в Москві, які належать компаніям, що мають зв’язки з ФСБ.
- Йдеться про фірму "Диджитал Нетворк". Її клієнтами є, Яндекс і федеральний канал "Звезда", а також "Вконтакті". Також "Диджитал Нетворк" офіційно надавала послуги з підключення інтернету з 2015 по 2017 Центру захисту інформації та спеціального зв’язку ФСБ.
- Камери з цим російським софтом останні 20 років масово закуповували і встановлювали державні та приватні підприємства України. Серед них - ЧАЕС, Адміністрація морських портів, "Нова пошта", "Велика кишеня". Купували ці камери і пересічні українці для встановлення у своїх оселях.
- Україна обмежила використання цієї російської технології лише 27 лютого 2022 року.
- Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що міністерство перевірить цю інформацію і запевнив, що у тих системах фіксації на автошляхах, які адмініструє його відомство, немає таких вразливостей.