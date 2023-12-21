У роботі соцмережі X (колишня Twitter) стався збій: усі дописи тимчасово зникли

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Соцмережа X, раніше відома як Twitter, з невідомих поки причин припинила працювати. Усі дописи зникли. Станом на 8:44 за Києвом функції повернулися.

Збій був глобальним і спостерігався в різних країнах, зокрема Україні, Великій Британії, США та Індії. Independent пише, що не працював також і мобільний додаток.

"Користувачі веб-сайту та мобільного додатку бачили повідомлення «Ласкаво просимо в X» замість звичайних твітів у своїй стрічці", – зазначили в Independent.