У роботі соцмережі X (колишня Twitter) стався збій: усі дописи тимчасово зникли

Соцмережа X, раніше відома як Twitter, з невідомих поки причин припинила працювати. Усі дописи зникли. Станом на 8:44 за Києвом функції повернулися.
Збій був глобальним і спостерігався в різних країнах, зокрема Україні, Великій Британії, США та Індії. Independent пише, що не працював також і мобільний додаток.
"Користувачі веб-сайту та мобільного додатку бачили повідомлення «Ласкаво просимо в X» замість звичайних твітів у своїй стрічці", – зазначили в Independent.
- Twitter перетворився на X після купівлі компанії ексцентричним американськім мільярдером Ілоном Маском. Він змінив також впізнаваний логотип компанії – синю пташку – на чорно-білий X. Суть соцмережі полягає в мікроблогах. Користувачі можуть надсилати короткі текстові повідомлення, ділитися фото і відео.
- Після придбання соцмережі Маск також запровадив платні сервіси, а для користувачів, які не хочуть платити, урізав можливості. Зокрема, без грошей не можна мати позначку верифікації.