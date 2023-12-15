"Укрзалізниця" збудувала перший зерновоз, який пристосований до євроколій

Більшість комплектуючих і матеріалів для нього – вітчизняного виробництва.

"Укрзалізниця" збудувала на власних потужностях модифікований зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм. Більшість комплектуючих і матеріалів для нього – вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати кількісно та якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях Укрзалізниці, який максимально пристосований для перевезення вантажів колією країн Європейського Союзу", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Він додав, що далі такі вагони "УЗ" планує поставити на серійне виробництво.

Довідково. Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажопідйомність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб. м; 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість 120 км/год.