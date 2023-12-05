Смартфон iPhone 15 – чудовий інструмент сучасного користувача

Оновлення смартфона від Apple та вихід відповідної новинки iPhone 15 ознаменував потік інновацій. Телефон, як і раніше, ергономічний, стильний, функціональний і надійний, встановлені більш тонкі рамки екрана, з'явився роз'єм USB-C замість Lightning, а яскравість екрана з максимальним показником збільшена до 2000 ніт.

Нове покоління смартфонів оснащене великою кількістю датчиків, комунікацій та оновленою операційною системою. Шляхом проб та помилок ми виявили, що новинка айфон 15 – це справді багатофункціональний, практичний та універсальний у всіх розуміннях телефон. Він в нагоді для школяра, студента, бізнесмена і навіть фаната мобільних ігор.

Дисплей та корпус

Соковитість, контрастність, достатня яскравість та висока якість картинки – все це про дисплей Super Retina XDR. Перегляд відео в HDR спрощується за рахунок пікової яскравості 1600 ніт, а при впливі прямих сонячних променів яскравість збільшується до показника 2000 ніт. За баланс білого відповідає True Tone, що створює ідеальне відображення будь-якого контенту. На екрані є олеофобне покриття, що захищає його від слідів пальців.

Що стосується корпусу, то задня панель – це матове кольорове скло з високим ступенем захисту та стійкості. Рамки виготовлені з аерокосмічного алюмінію. На вибір є такі кольори:

• чорний;

• жовтий;

• зелений;

• блакитний;

• рожевий.

За захист передньої частини телефону відповідає всім відоме скло CeramicShield.

Продуктивність

Новинка отримує фірмовий A16 Bionic, який відповідає за виконання великої кількості завдань. Усього є 6 ядер, де 2 – це стандартні частотою 3,46 ГГц, а 4, що залишилися, забезпечують енергоефективність з частотою 2,02 ГГц. Обов'язково використовується графічний прискорювач частотою 1,39 ГГц, що гарантує безпроблемну роботу ігор та різних програм. Доповненням до процесора є оперативна пам'ять обсягом 6 Гб, а залежно від модифікації обсяг вбудованої пам'яті може бути від 128 до 512 Гб.

Автономність

Місткість акумулятора становить 3349 мАг. На перший погляд, цього недостатньо, але завдяки оптимізації витрата заряду мінімальна. Потужність зарядного пристрою 20 Вт відповідно за 30 хвилин заряджання відновлюється на 50%.

Встановлено оновлений USB-C стандарту 2.0, а також є підтримка DisplayPort (4K HDR), що перетворює телефон на повноцінний мультимедійний центр. До цього додаються стереодинаміки, що забезпечують глибину і якість звуку.