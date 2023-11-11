Американський бомбардувальник-невидимка B-21 Raider здійснив перший політ, - Reuters

Літак зможе доставляти звичайну і ядерну зброю по всьому світу.

Бомбардувальник B-21 Raider у формі літаючого крила ВПС США здійснив свій перший політ.

Про це повідомляє Reuters.

“За словами очевидця Reuters, літак злетів о 6:51 ранку. Керівництво ВПС не оприлюднило перший політ B-21, але, за словами очевидця Reuters, близько трьох десятків авіаційних ентузіастів і фотографів-аматорів зібралися навколо заводу 42 у п’ятницю, сподіваючись побачити бомбардувальник у небі”, - йдеться у повідомленні.

B-21, який має форму “літаючого крила”, як і його попередник B-2. Літак зможе доставляти звичайну і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправки паливом в повітрі.

Очікується, що ці літаки коштуватимуть близько 750 млн доларів з поправкою на інфляцію. Втім, ВПС США залишили іншу інформацію про ціни засекреченою.

ВПС планують закупити щонайменше 100 літаків і почати заміну бомбардувальників B-1 і B-2.

Представник ВПС США Енн Штефанек сказала, що B-21 Raider знаходиться на стадії льотних випробувань.

Зараз випускається шість тестових літаків, які будуються на одній лінії з використанням інструментів, процесів і техніки, які будуть будувати серійні літаки.

Виробник бомбардувальників, компанія Northrop, називає літак шостим поколінням, враховуючи його здатність підключатися до інших літаків і легко інтегрувати майбутню зброю в архітектуру своїх систем. Також B-21 має більш міцний матеріал поверхні, що забезпечує невидимість, і, як очікується, потребуватиме менше обслуговування та зменшить експлуатаційні витрати та час простою.

Нагадаємо, раніше США скасували випробування першої гіперзвукової ракети великої дальності (Long-Range Hypersonic Weapon – LRHW) в арсеналі американської армії. Пентагон планував провести льотні випробування на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Але після передпольотних перевірок випробування не відбулося. Причину скасування тесту не вказали.