Флагман iPhone 15 Pro Max – універсальний інструмент на кожен день

Презентація чергового телефону від Apple ознаменувала вихід кількох версій і найкраща з них – це iPhone 15 Pro Max. У телефоні є все, починаючи від зовнішнього вигляду та закінчуючи великим набором функцій, що спрощує навчання, розваги та виконання повсякденних завдань на роботі. Після випробування цього продукту стало зрозуміло, що найкраща версія смартфона все-таки коштує своїх грошей.

Встановлено новий чіп A17 Bionic з підвищенням енергоефективності та продуктивності на 20%, камера має кілька оновлених об'єктивів, змінився корпус. У міру використання iPhone 15 Pro Max не захочеться переходити інші смартфони. Про якість збірки не треба говорити, адже вона і так якісна.

Екран

Через нову модель планка якості підвищилася. Через наявність двох OLED-екранів візуальне сприйняття неймовірне. Роздільна здатність 2556 x1179 пікселів представлена у звичайних моделей, а покращена версія має 2796 x1290 пікселів. Завдяки цьому картинки деталізовані, чіткі та неймовірно красиві. Яскравість може підвищуватися до 2000 ніт, якщо це необхідно в іграх або при використанні телефону на яскравому сонці.

Кольори корпусу

Велика відтінкова палітра дозволить задовольнити побажання всіх покупців. Вибір обмежується чотирма варіантами:

• Titan Natural;

• Titan Blue;

• Titan White;

• Titan Black.

Хтось цінує яскравий відтінок, хтось намагається користуватися стандартним чорним та білим варіантом. У будь-якому випадку зміна кольору доступна за допомогою захисних чохлів.

Новинки телефону

Титановий корпус - нововведення для виробника та користувачів тим більше. Незважаючи на легкість корпусу, він міцний та довговічний, не боїться дрібних подряпин та сколів. Діагональ 6,1 та 6,7 дюймів, але це незмінні параметри. Краї трохи вузькі, але неозброєним оком помітити їх дуже складно.

Передбачено нову кнопку «Дія», за допомогою якої можна швидко отримати доступ до потрібних функцій, включаючи активацію беззвучного режиму та відкриття різних режимів зйомки камери. Крім того, у нових телефонів з'явився роз'єм USB-C, що є стандартизацією та відмінним рішенням для максимального комфорту користувачів.

Де придбати iPhone 15 Pro Max?

Інтернет-магазин «Фокстрот» пропонує на вибір усі варіанти нового смартфона. На вибір є всі відтінки та захисні аксесуари за потреби. Також офіційно надається гарантія на техніку. Якщо виникнуть складнощі у виборі та розумінні характеристик, то консультанти дадуть свої поради та рекомендації.