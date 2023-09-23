Індія не може зв'язатися із місяцеходом “Праг'ян”

Індійська організація космічних досліджень (ISPRO) повідомила, що спроби зв’язатися із місяцеходом “Праг'ян” поки що безрезультатні.
Про це повідомляє BBC.
Після того, як у серпні місяцеход “Праг'ян” здійснив посадку, він два тижні збирав дані та зображенння. З настанням місячної ночі “Праг'ян” було переведено у “сплячий режим”.
Очікувалось, що 22 вересня на сході Сонця модулі знову увійдуть в активний режим роботи після того, як батареї місяцеходу перезарядяться.
Але, можливо, сильний холод місячної ночі пошкодив батареї. Через це зв’язок із “Праг'ян” був втрачений.
Втім, ISPRO планує продовжити зусилля з відновлення зв’язку.
Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл "Луна-25" у цьому ж районі закінчилася невдачею. Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.