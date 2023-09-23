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Індія не може зв'язатися із місяцеходом “Праг'ян”

Після того, як у серпні місяцеход “Праг'ян” здійснив посадку, він два тижні збирав дані та зображенння.

Індія не може зв'язатися із місяцеходом “Праг'ян”
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Індійська організація космічних досліджень (ISPRO) повідомила, що спроби зв’язатися із місяцеходом “Праг'ян” поки що безрезультатні.

Про це повідомляє BBC.

Після того, як у серпні місяцеход “Праг'ян” здійснив посадку, він два тижні збирав дані та зображенння. З настанням місячної ночі “Праг'ян” було переведено у “сплячий режим”.

Очікувалось, що 22 вересня на сході Сонця модулі знову увійдуть в активний режим роботи після того, як батареї місяцеходу перезарядяться.

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Але, можливо, сильний холод місячної ночі пошкодив батареї. Через це зв’язок із “Праг'ян” був втрачений.

Втім, ISPRO планує продовжити зусилля з відновлення зв’язку.

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл "Луна-25" у цьому ж районі закінчилася невдачею. Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.

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