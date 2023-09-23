Індія не може зв'язатися із місяцеходом “Праг'ян”

Після того, як у серпні місяцеход “Праг'ян” здійснив посадку, він два тижні збирав дані та зображенння.

Індійська організація космічних досліджень (ISPRO) повідомила, що спроби зв’язатися із місяцеходом “Праг'ян” поки що безрезультатні.

Про це повідомляє BBC.

Після того, як у серпні місяцеход “Праг'ян” здійснив посадку, він два тижні збирав дані та зображенння. З настанням місячної ночі “Праг'ян” було переведено у “сплячий режим”.

Очікувалось, що 22 вересня на сході Сонця модулі знову увійдуть в активний режим роботи після того, як батареї місяцеходу перезарядяться.

Але, можливо, сильний холод місячної ночі пошкодив батареї. Через це зв’язок із “Праг'ян” був втрачений.

Втім, ISPRO планує продовжити зусилля з відновлення зв’язку.

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл "Луна-25" у цьому ж районі закінчилася невдачею. Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.