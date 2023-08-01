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Мінцифри Польщі попередило про небезпеку трендових сервісів, які перетворюють портрет у образ Барбі

Вони збирають велику кількість персональних даних. 

Мінцифри Польщі попередило про небезпеку трендових сервісів, які перетворюють портрет у образ Барбі
Фото: Stock

Міністерство цифровізації Польщі опублікувало попередження про небезпеку деяких сервісів, які перетворюють фото людини в образ ляльки Барбі. Користувацька угода, з якою треба погодитися, щоб подивитись, "яка ти Барбі" чи "який ти Кен", вимагає доступу до персональних даних. 

На сторінці в фейсбук Мінцифри попередило що ця, здавалося б, невинна гра насправді є операцією масового збору даних користувачів Інтернету. У мережі доступні дві програми: barbieselfie.ai та bairbie.me – обидва становлять серйозну загрозу для даних. 

"Додаток bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) про захист персональних даних (GDPR) – тому ми не знаємо, яку інформацію буде прийнято та для чого вона буде використовуватись", – зазначили в міністерстві.

Приймаючи політику конфіденційності сервісу barbieselfie.ai, людина надає доступ до:

  • камери смартфона
  • історії платежів
  • історія GPS
  • реєстраційних даних
  • точних технічних даних смартфона
  • даних про залученість користувачів у соціальних мережах
  • інформації про взаємодію з іншими сервісами
  • даних опитувань та конкурсів

Сервіси з портретами Барбі стали популярними після виходу присвяченого ляльці голлівудскього фільму. 

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