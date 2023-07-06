Компанія Meta запустила свій аналог Twitter

Компанія Meta (володіє Facebook та Instagram) запустила свій аналог Twitter – застосунок Threads.
Про це повідомляє BBC із посиланням на керівника компанії Марка Цукерберга.
Він представив додаток як «дружнього» конкурента Twitter, який у жовтні купив Ілон Маск.
Експерти кажуть, що Threads може привабити користувачів Twitter, незадоволених останніми змінами на платформі.
Нова соцмережа дозволяє користувачам публікувати до 500 символів і має багато функцій, подібних до Twitter.
Раніше Цукерберг заявив, що збереження платформи «дружньою... зрештою буде ключем до її успіху».
На що Маск відповів: «Набагато краще піддаватися нападам незнайомців у Twitter, ніж потурати фальшивому щастю Instagram, що приховує біль».
Коли Цукерберга запитали, чи буде додаток «більшим, ніж Twitter», власник Meta відповів: “Це займе деякий час, але я думаю, що має бути додаток для публічних розмов із понад 1 мільярдом людей… Твіттер мав можливість зробити це, але не впорався. Сподіваюся, ми це зробимо”.
Threads тепер доступний для завантаження в понад 100 країнах, але не в ЄС через нормативні проблеми.
Зазначимо, що застосунок також доступний в Україні.
Нагадаємо, минулого року у Facebook викрили велику мережу російських ботів, що маскувалися під відомі медіа і поширювали антиукраїнські тези. Спершу дезінформацію писали на підробних сайтах – потім публікували в соцмережах. Деякі дописи репостили російські посольства.