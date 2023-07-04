Meta запускає аналог Twitter – соцмережу Threads

Компанія Meta запускає аналог Twitter – новий додаток Threads. Застосунок можна буде завантажити в Apple store з 6 липня, пише The Guardian.

Поки що розробники створили відповідний сайт із лічильником часу до запуску. На сайті розміщено QR-код із лінком на передзамовлення додатку для смартфонів на iOS.

Для користувачів Android можливість завантажити додаток зʼявиться пізніше, ніж 6 липня.

Розробники обіцяють, що Threads стане місцем, "де спільноти збираються разом, щоб обговорити все: від тем, які вас цікавлять сьогодні, до того, що буде в тренді завтра".

"Незалежно від того, що вас цікавить, ви можете стежити за своїми улюбленими творцями та іншими, хто любить те ж саме, і зв’язуватися з ними безпосередньо – або створити власних вірних прихильників, щоб ділитися своїми ідеями, думками та творчістю зі світом", – зазначили в компанії.

Згідно з анонсом, користувачі зможуть використовувати свій акаунт у Instagram, щоб долучатися до тредів та стежити за своїми контактами. Програма, очевидно, матиме схожий із Twitter інтерфейс та схожі функції, зокрема репости та вподобайки.

Назву Threads ще в 2019 році мав додаток Meta. Він був запущений, щоб конкурувати з додатком для обміну повідомленнями Snapchat, орієнтованим на молодь. Пізніше від продукту відмовилися, але Meta зберегла бренд.

Запуск аналогу Twitter відбувається на тлі невдоволення користувачів цієї мережі після того, як її власником став американський технологічний розробник Ілон Маск. Після придбання ним компанії змінилася користувацька політика, зокрема щодо верифікованих акаунтів – за "синю галочку", що підтверджує автентичність, тепер треба платити. Крім того, користувачі стали помічати навмисне пониження охоплення постів на деякі теми, зокрема й про війну в Україні.

Також минулого тижня Twitter почав вимагати від користувачів авторизуватися для перегляду сайту – раніше люди без профілів у Twitter могли переглядати твіти. Зʼявилася обмеження щодо більшості користувачів, які не платять за користування платформою, обмеживши неперевірені облікові записи переглядом 600 твітів на день. Пізніше збільшили до 1000.

За час, поки Twitter володіє Маск, ця платформа фігурувала в декількох скандалах, зокрема й в українському контексті. Користувачі звинувачували Маска в невиконанні санкцій та дозволі російським політикам користуватися платформою. Маск відповів, що люди повинні самі ухвалювати рішення щодо цього і відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур, зокрема Дмитра Медведєва, що писав про "зникнення України".

Велика кількість зауважень була через платні сині галочки. Маск, очевидно, вирішив залишити їх для тих діячів, яким він симпатизує, зокрема для письменника Стівена Кінга. Кінг, який активно підтримує Україну, написав, що ліпше би гроші за цю синю галочку пішли у Фонд Сергія Притули.