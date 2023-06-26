Розробники систем протидії ворожим дронам отримали $3 млн для розвитку і збільшення виробництва.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За його словами, під час Drone Hackathon «Anti-Shahеd» вдалося об’єднати 50 команд із інженерів, кіберспеціалістів та розробників.

"Протягом двох днів вони пітчили представникам Сил оборони системи і технології для протидії шахедам. Топові спеціалісти різних родів військ, військових структур та цифрових технологій обрали три найефективніших проєкти. Кожна з команд укладе контракт на 1 млн доларів для розвитку і масштабування виробництва", - розповів віцепрем'єр.

Фото: Telegram/Fedorov

Фото: Telegram/Fedorov

Нагадаємо, днями Президент Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276). А 40 українських БПЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти.