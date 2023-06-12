Цікаве про adidas

Чи відомо вам, що міські легенди свідчать, що слово adidas є анаграмою фрази “весь день я мрію про спорт”? Але компанія отримала свою назву від імені свого засновника Адольфа «Аді» Дасслера. Він та його брат створили фірму, яка сьогодні є найвідомішим світовим брендом.

У 1920-му році у віці 20 років футболіст Адольф винайшов шиповане взуття для легкої атлетики. Через чотири роки він і його брат Рудольф заснували німецьку фірму з виробництва кросівок Gebruder Dassler OHG. Вони виготовляли шкіряні пари з шипами, прибитими цвяхами, ручним куванням.

Поява в Олімпійських іграх зробила марку знаменитою та відомою для всіх. Джессі Оуенс була у снікерах adidas, коли отримала чотири золоті медалі для США.

У 70-х компанія була провідною у спортивній індустрії. Мухаммед Алі та Джо Фрейзер були у боксерських кедах марки під час свого «Бою століття». Adidas став постачальником Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені.

Сьогодні лейбл залишається сильним та затребуваним, його доля на світовому ринку складається найкращим чином. І те, що починалося як сімейний бізнес, тепер перетворилося на неймовірну корпорацію.

Що дійшло до наших днів?

В останні кілька років sportstyle та продукція бренду все більше стають трендом. Модники різного віку використовують одяг на заняттях спортом та у повсякденному житті, у тому числі сумки, взуття та навіть обладнання.

Лейбл, заснований понад 80 років тому, зараз здається відомішим, ніж будь-коли. З моменту виходу на біржу адідас став виробником № 1 у світі, та працює у більш ніж у 200 країнах. Його пропозиції включають взуття та одяг для таких видів спорту, як футбол, баскетбол, плавання, йога, пілатес, фітнес, біг, хокей, а також для гольфу.

Що може розказати про компанію лого на речах?

З моменту створення логотипу відбулися значні зміни. Марка вміло зберігає та переробляє старі версії. Усі нинішні лого використовуються для різних продуктових лінійок та колекцій. Наприклад, варіант у вигляді трилисника, що використовується для вуличної та повсякденної колекції, і є стандартним доповненням для високопродуктивної лінії.

В асортименті товарів для спорту ви можете побачити три смужки з боків штанів та сорочок. Це найтрадиційніша форма логотипу.

Трилисник став популярним серед людей, які не зовсім пов'язані з активностями. Від великих музикантів, які полюбили залучати легендарні моделі у свої аутфіти, до впливових селебріті, які співпрацюють з adidas і показують вироби зовсім під іншим кутом.

Вдалих покупок!