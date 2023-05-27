У межах цього добровільного пакту Microsoft, Google і OpenAI, мають погодитися з необов'язковими принципами прозорості та підзвітності.

Європа пропонує "Пакт про штучний інтелект", щоб знизити ризики, пов'язані з бурхливим розвитком технології, передає Politico.

Бум генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як чат-бот ChatGPT, викликав глобальну боротьбу регулювальних органів, які намагаються тримати технологію під контролем. На зустрічах із лідерами галузі цього тижня Європейський Союз непомітно домагався підтримки глобального зобов'язання створювати та використовувати ці нові інструменти відповідально.

Так, на зустрічі країн G7 у Хіросімі лідери зобов'язалися просувати "міжнародні дискусії про інклюзивне управління штучним інтелектом (ШІ) та оперативну сумісність для досягнення нашого загального бачення та мети надійного ШІ".

Європейська комісія вже запропонувала у 2021 році свій закон про штучний інтелект , який встановлює обов'язкові правила для заборонених та "високоризикованих" додатків ШІ. Одак документ усе ще перебуває на розгляді законодавців та країн ЄС, і очікується, що він набуде чинності не раніше, ніж через два роки.

Наразі офіційні особи ЄС намагаються сформувати добровільний пакт про штучний інтелект, в межах якого такі компанії як Microsoft, Google і OpenAI, погодяться з необов'язковими принципами прозорості та підзвітності, що буде тимчасовим рішенням для технології, що швидко розвивається.

Нагадаємо, лідери G7 на саміті у Хіросімі закликали до розробки та прийняття міжнародних технічних стандартів для надійного використання ШІ. Крім того, "Група семи" проведе першу робочу зустріч з питань штучного інтелекту наступного тижня.