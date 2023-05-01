Міністерство цифрової трансформації, Держспецзв'язку та Міністерство цифровізації Японії уклали тристоронній меморандум про співпрацю співробітництво у сфері цифрової трансформації.
Про це повідомляє пресслужба парламентського Комітету цифрової трансформації.
Меморандум передбачає співпрацю у сфері кіберзахисту, розвитку інновацій, обміні досвідом в ІТ-галузі та цифровими рішеннями, розбудові е-урядування та запуску онлайн-послуг.
"У рамках меморандуму Україна буде ділитися з японськими колегами досвідом, як впроваджувати цифрові зміни та робити реінжиніринг процесів. Зі свого боку, Японія допоможе Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист", - зазначили в Комітеті.
Нагадаємо, раніше Україна і Японія підписали грантову угоду про виділення $400 млн.
Тим часом USAID виділяє 60 млн доларів на посилення кібербезпеки нашої держави.