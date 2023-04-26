Це платформа для співпраці defense-tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів і медіа.

В Україні запустили defense-tech кластер BRAVE1, щоб прискорити впровадження оборонних розробок.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Мінцифри розробило проєкт спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ, Радою національної безпеки і оборони, а також міністерствами з питань стратегічних галузей промисловості та економіки.

"BRAVE1 — це єдина платформа для співпраці defense-tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології. Будь-яка людина, стартап або компанія зможуть представити свою ідею або продукт BRAVE1 та отримати допомогу для росту й масштабування від держави. Отже, бізнес отримає можливості для розвитку, а наші військові — технології перемоги", - зазначили у Мінцифри.

За словами міністра із питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, платформа допоможе українським виробникам зброї "швидше проходити шлях від ідеї до поставок та контрактів", а його відомству - забезпечити необхідне нарощення виробництва озброєння та боєприпасів державними та приватними українськими компаніями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що розробники дронів можуть отримати гранти від Фонду розвитку інновацій.